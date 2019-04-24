Украина обратилась в совбез ООН из-за указа Путина про паспорта для жителей оккупированного Донбасса

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

«По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!» - написал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что этот Указ Путина создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины.

«Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины... Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории», - отметил он.

Турчинов уверен, что ответ на действия российской власти может быть только один - «укрепление нашего оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкций давления на страну-агрессора».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.