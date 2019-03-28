Политика

Украинский моряк женится на своей невесте в российском плену

Мещерякова Ольга 28 марта, 12:19

Военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко планирует пожениться вместе со своей невестой Татьяной Беспальченко в апреле прямо в СИЗО в дату, назначенную еще до российского плена.

По решению российского суда 24 украинских моряка, захваченные ФСБ в ноябре 2018 года в Керченском проливе, должны находиться под стражей до конца апреля 2019 года, пишет ТСН.

«Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, будет Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать», - рассказала она.

Невеста Виктора Беспальченко приехала 27 марта в Москву на суд, который признал «законным» продление ареста ее любимому и еще трем украинским морякам.

Четверо военнопленных, а именно Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовый и Владимир Варимез, общались с судьей исключительно через переводчика. Свидетельствовать украинцы отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных. Их дело ранее сняли с рассмотрения, поскольку решение суда первой инстанции было некачественно переведено на украинский.

Следственное управление ФСБ России назначило комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам, захваченным во время атаки российских кораблей в Керченском проливе.

Посольство США в Украине призвало Россию немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права.

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