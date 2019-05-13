Политика

Украинский ракетный катер тренировался в Черном море с британским военным кораблем

Мещерякова Ольга 13 мая, 12:14

Ракетный катер «Прилуки» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с кораблем Echo Королевского Военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря.

Во время совместной тренировки судна выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи, в соответствии со стандартами НАТО, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

К тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады - морской многоцелевой вертолет Ми-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.

Также вместе с кораблями он отрабатывал действия для поисково-спасательной операции и эвакуации пострадавшего.

«Перед нами стояла задача - поднять с борта британского корабля пострадавшего. Считаю, что отработали на отлично. Особенностью работы на такой небольшой площадке является то, что вертолет должен очень близко подойти к различным надстройкам и антеннам корабля и рассчитать так, чтобы ничего не задеть», - рассказал инструктор-спасатель парашютно-десантной группы Сергей Картель.

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