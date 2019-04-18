Украинский суд снял арест с $44 миллионов Януковича

Шевченковский районный суд Киева снял арест со счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича в «Всеукраинском банке развития». На счетах были арестованы 1,2 миллиарда гривен ($44 млн).

«17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева А. Голуб отмененs аресты счетов в «Всеукраинском банке развития». Прокуроры готовят срочные ходатайства», - сообщила сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она добавила, что на счетах находилось 1,2 миллиарда гривен ($44 млн).

Отметим, что деньги Януковича арестовали сразу после евромайдана, однако в 2016-2017 годах суды начали снимать с них аресты «из-за отсутствия оснований для продолжения ареста».

15 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что 1,47 миллиарда гривен ($54 млн) Януковича конфисковала ГПУ.

28 марта 2017 Краматорский городской суд Донецкой области в судебном деле вынес приговор, которым утвердил соглашение о признании виновности гражданином Кашкиным А.П. в совершении отмывания средств и создании преступной организации. Этим же приговором применили специальную конфискацию средств и облигаций внутреннего государственного займа Украины на общую сумму $1,5 млрд, путем их зачисления в государственный бюджет Украины.

Это был первый случай специальной конфискации в истории Украины с беспрецедентной суммой средств. Следует отметить, что конфискацию $1,5 млрд «денег Януковича» Юрий Луценко считает одним из основных результатов своей работы в должности Генпрокурора. Однако сам текст судебного решения, по которому конфисковали деньги, не обнародовали до сих пор.

В январе 2018 документ, который может быть приговором Краматорского суда, опубликовал телеканал Al Jazeera. В соответствии с ним вывести $1,5 млрд средств Януковичу помогла компания ICU. Ее до 2014-го года возглавляла экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Эта компания много лет выступала финансовым консультантом Порошенко еще до избрания его президентом, также ICU являются советниками по продаже Roshen. В апреле 2016 компания заявила о передаче Roshen в слепой траст.