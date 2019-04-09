Украинского политзаключенного Балуха держат на хлебе и воде в русском ШИЗО

Украинца Владимира Балуха, который отбывает наказание в России, перевели в штрафной изолятор №4 российского города Торжок. Его поместили в ШИЗО еще 4 апреля.

Пробудет Балух в изоляторе до 19 апреля, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на администрацию колонии.

По информации правозащитников, в штрафном изоляторе осужденных держат «на хлебе и воде».

Кто такой Владимир Балух и как он попал в российский плен

Балуха приговорили к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел - о незаконном хранении оружия и взрывчатки и дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 3 октября 2018 года «Верховный суд» Крыма смягчил приговор в месяц.

В середине февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Краснодар. Крымская правозащитная группа сообщила, что Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар в соседней России голодным и без вещей.

14 марта Владимир Балух потерялся во время постоянных этапирований. Тогда правозащитники разыскали его в Ярославле.

Кто еще сидит в российских тюрьмах

Напомним, украинского политзаключенного Александра Шумкова, приговоренного к четырем годам за участие в «Правом секторе», держат, судя по всему, в том же штрафном изоляторе колонии в городе Торжок Тверской области.

Тем временем украинский политзаключенный Павел Гриб находится в критическом состоянии, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и хирургическая операция.