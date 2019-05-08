Украинского политзаключенного Балуха продолжают держать в ШИЗО

Украинского политзаключенного Владимира Балуха продолжают держать в штрафном изоляторе, куда его уже трижды после этапирования отправляли по надуманным причинам, сообщила адвокат Ольга Динзе, которая 7 мая посетила его в исправительной колонии в Тверской области.

В администрации колонии говорят, что теперь украинец должен выйти из ШИЗО 19 мая. Там он, как и раньше, ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья, по словам адвоката, заметно ухудшилось, передает Крымская правозащитная группа.

«В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего свидетельствует о болезни почек», - говорится в сообщении.

В то же время представителя украинского консульства в РФ не пустили к политзаключенному Владимиру Балуху.

Причиной отказа в колонии назвали то, что Балух является гражданином РФ. Никакой информации, которая это подтверждала, там не предоставили.

25 апреля в оккупированном Крыму «Верховный суд» продлил тюремный срок украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Решение вынесла «судья» Любовь Дяченко.

Ранее сообщалось, что украинца Владимира Балуха, который отбывает наказание в России, перевели в штрафной изолятор №4 российского города Торжок и держат там на хлебе и воде. Его поместили туда еще 4 апреля.

Кто такой Владимир Балух и как он попал в российский плен

Балуха приговорили к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел - о незаконном хранении оружия и взрывчатки и дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 3 октября 2018 года «Верховный суд» Крыма смягчил приговор в месяц.

В середине февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Краснодар. Крымская правозащитная группа сообщила, что Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар в соседней России голодным и без вещей.

14 марта Владимир Балух потерялся во время постоянных этапирований. Тогда правозащитники разыскали его в Ярославле.

Кто еще сидит в российских тюрьмах

Украинского политзаключенного Александра Шумкова, приговоренного к четырем годам за участие в «Правом секторе», держат, судя по всему, в том же штрафном изоляторе колонии в городе Торжок Тверской области.

Тем временем украинский политзаключенный Павел Гриб находится в критическом состоянии, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и хирургическая операция.