Политика

Украинского политзаключенного держат в штрафном изоляторе

Мещерякова Ольга 08 апреля, 12:06

Украинского политзаключенного Александра Шумкова, приговоренного к четырем годам за участие в «Правом секторе», перевели в штрафной изолятор колонии в городе Торжок Тверской области.

Об этом удалось узнать, благодаря волонтерам российской правозащитной организации, сообщила его тетя Людмила Шумкова, пишет Громадське.

«А наши чиновники из МИД и офиса омбудсмена до сих пор присылают письма, что он находится в СИЗО Брянска», - отметила она.

В МИД и офисе омбудсмена пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в декабре 2018 года Шумкова приговорили к четырем годам заключения за участие в организации «Правый сектор», которая запрещена в России. По данным обвинения, Шумков с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности «Правого сектора», которая была «направлена против интересов России».

Известно, что Шумков был охранником лидера организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 года. 29 сентября 2017 года его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, находясь без сознания, а в его похищении участвовали сотрудники ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну предъявлео обвинение «в участии в экстремистских организациях». Во время Революции Достоинства и после нее Александр Шумков находился в рядах «Правого сектора» и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.

Коломойский хочет получить 2 миллиарда долларов от государства за ПриватБанк
08 апреля
Украинский олигарх и бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что не хочет возвращать банк в свою собственность, но потребует получить от государства компенсацию «за незаконную национализацию банка», в частности планирует вернуть 2 миллиарда долларов капитала банка...
Зеленский опубликовал результаты анализов не за то число
05 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов крови. Наркотиков лаборатория «Евролаб» не обнаружила. Однако в первом варианте документа датой сдачи анализа было указано 2 апреля...
Штаб Порошенко призвал Зеленского сдать волосы на анализ
05 апреля
Предвыборный штаб Петра Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского сдать на исследование весь необходимый биоматериал, в том числе образец волос, как это предусмотрено медицинским протоколом...
Зеленский сдал анализы в частной клинике
05 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы в клинике Eurolab на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя. «Я ничего не боюсь», - сказал Зеленский перед сдачей анализа крови и пожелал всем доброго утра...
Порошенко сдал анализы на «Олимпийском»: экспресс-тест чистый
05 апреля
Врачи получили первые результаты медицинской проверки президента Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский». «Ни одного психоактивного вещества найдено не было», - сказал главный врач киевской городской наркологической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый по результатам экспресс-теста...
Зеленский отказывается сдавать анализы на «Олимпийском»
04 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не готов сдавать анализы в медпункта стадиона НСК «Олимпийский», потому что его контролирует государство. Шоумен позвал президента Петра Порошенко сдать анализы в лаборатории Eurolab...
Порошенко предложил сдать Зеленскому анализы на алкоголь и наркотики на «Олимпийском»
04 апреля
Кандидат в президенты, глава государства Петр Порошенко ждет завтра кандидата Владимира Зеленского в медпункте стадиона НСК «Олимпийский» для прохождения анализа на алкоголь и наркотики...
Немцев будут лишать гражданства за участие в иностранных военных группировках
04 апреля
Правительство Германии поддержало предложение Министерства внутренних дел, чтобы лишать немецкого гражданства людей, которые были или являются участниками террористических группировок за границей...
100% протоколов обработаны: Зеленский набрал 30,24%, Порошенко - 15,95%
04 апреля
Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией на выборах 2019...
На НСК «Олимпийском» не получали никаких заявок на дебаты
03 апреля
Руководство НСК «Олимпийский» заявило, что не получало заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом говорится в сообщении на странице стадиона в Facebook...