Украинского политзаключенного держат в штрафном изоляторе

Украинского политзаключенного Александра Шумкова, приговоренного к четырем годам за участие в «Правом секторе», перевели в штрафной изолятор колонии в городе Торжок Тверской области.

Об этом удалось узнать, благодаря волонтерам российской правозащитной организации, сообщила его тетя Людмила Шумкова, пишет Громадське.

«А наши чиновники из МИД и офиса омбудсмена до сих пор присылают письма, что он находится в СИЗО Брянска», - отметила она.

В МИД и офисе омбудсмена пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в декабре 2018 года Шумкова приговорили к четырем годам заключения за участие в организации «Правый сектор», которая запрещена в России. По данным обвинения, Шумков с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности «Правого сектора», которая была «направлена против интересов России».

Известно, что Шумков был охранником лидера организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 года. 29 сентября 2017 года его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, находясь без сознания, а в его похищении участвовали сотрудники ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну предъявлео обвинение «в участии в экстремистских организациях». Во время Революции Достоинства и после нее Александр Шумков находился в рядах «Правого сектора» и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.