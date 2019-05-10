Украинского политзаключенного Кольченко отправили в ШИЗО на майские праздники

Украинского политзаключенного Александра Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным «усилением режима», сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

«Хочу сказать, что Саша Кольченко 9 мая традиционно отбывает срок в СИЗО, как каждый «красный день» календаря. Вроде 10 мая его собираются выпустить. Как и узнаем, очевидно, 13 мая, когда к нему должен попасть наш адвокат», - рассказала Щур, передает Укринформ.

По ее словам, в российских тюрьмах действуют такие правила, что в связи с праздничными днями усиливают режим. И всех осужденных, которые имеют «тяжелые» статьи, убирают из зоны с профилактической целью.

Кольченко удерживают в российском Копейске в Челябинской области.

Кто еще сидит в российских тюрьмах

Украинского политзаключенного Владимира Балуха продолжают держать в штрафном изоляторе, куда его уже трижды после этапирования отправляли по надуманным причинам.

Еще 4 апреля перевели в штрафной изолятор №4 российского города Торжок и держат там на хлебе и воде.

Украинского политзаключенного Александра Шумкова, приговоренного к четырем годам за участие в «Правом секторе», держат, судя по всему, в том же штрафном изоляторе колонии в городе Торжок Тверской области.

Тем временем украинский политзаключенный Павел Гриб находится в критическом состоянии, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и хирургическая операция.