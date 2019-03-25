Украинского политзаключенного Павла Гриба из-за голодовки будут держать отдельно

Осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба переведут в отдельную камеру из-за объявленной им голодовки.

«Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру. Члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) предупредили его, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразиться на здоровье осужденного», - заявил глава ОНК Ростовской области Леонид Петрашис.

В пятницу, 22 марта, украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии в России. Его признали виновным в подготовке теракта. После вынесения приговора украинец объявил голодовку.

Украинец Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехаля на встречу с девушкой. По словам юноши, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

1 июля 2018 года Павлу Грибу исполнилось 20 лет, у него врожденная болезнь - портальная гипертензия, что требует ежедневного приема специальных лекарств. Генконсульство Украины неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследовать юношу. Так и не получив ответа, Украина сама отправила группу врачей, которых к Грибу не пустили.

Напомним, российские прокуроры просили суд посадить украинца Павла Гриба за решетку на шесть лет. Срок заключения предлагали отчислять с 25 августа 2017 года.