Украинскому политзаключенному Балуху продлили тюремный срок

В оккупированном Крыму «Верховный суд» продлил тюремный срок украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Решение вынесла «судья» Любовь Дяченко.

Обвинение просило «суд» пересчитать срок заключения Балуха и отменить предыдущее решение, которых украинцу учли время его домашнего ареста как часть присужденного срока в колонии, сообщает «Крымская правозащитная группа».

По словам адвоката, Дяченко огласила «совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение».

«Она приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора [...]. Судья решила считать этот срок как день за день, а значит, тем самым продлевая время нахождения в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор», - говорится в сообщении.

По словам защиты, российское законодательство четко указывает, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Сам Балух слушал вердикт по видеосвязи. Адвокат отметил, что его подзащитный выглядел измождено и был крайне возмущен решением.

Защита обжалует решение, поскольку считает его грубой ошибкой.

Ранее сообщалось, что украинца Владимира Балуха, который отбывает наказание в России, перевели в штрафной изолятор №4 российского города Торжок и держат там на хлебе и воде. Его поместили туда еще 4 апреля.

Кто такой Владимир Балух и как он попал в российский плен

Балуха приговорили к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел - о незаконном хранении оружия и взрывчатки и дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 3 октября 2018 года «Верховный суд» Крыма смягчил приговор в месяц.

В середине февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Краснодар. Крымская правозащитная группа сообщила, что Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар в соседней России голодным и без вещей.

14 марта Владимир Балух потерялся во время постоянных этапирований. Тогда правозащитники разыскали его в Ярославле.

Кто еще сидит в российских тюрьмах

Напомним, украинского политзаключенного Александра Шумкова, приговоренного к четырем годам за участие в «Правом секторе», держат, судя по всему, в том же штрафном изоляторе колонии в городе Торжок Тверской области.

Тем временем украинский политзаключенный Павел Гриб находится в критическом состоянии, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и хирургическая операция.