Политика

Уволенный президентом глава Одесской ОГА отказался покидать пост

Мещерякова Ольга 08 апреля, 17:42

Президент Украины Петр Порошенко своим указом отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской облгосадминистрации, но губернатор покидать свой пост отказался, ссылаясь на полномочия президента.

«На сайте президента Украины появился указ о моем отстранении от должности. Очень странный документ, который по моему убеждению и по убеждению всех юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины. Он вышел за полномочия президента, записанные в Конституции», - сказал он.

Максим Степанов настаивает, что Порошенко может его уволить с должности только по представлению Кабинета министров. По словам Степанова, 5 апреля во время встречи с президентом ему предложили написать заявление на увольнение, но он отказался.

«Мне было предложение написать заявление, я отказался, потому что у меня не существует собственного желания писать заявление», - сказал он. В то же время он не назвал причину своего отстранения.

6 апреля президент Петр Порошенко отстранил от должности главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Указ появился на сайте главы государства 8 апреля.

Исполнять обязанности руководителя Одесской ОГА президент другим указом назначил заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Максим Степанов занимал эту должность более чем два года - с января 2017-го. В декабре 2016 года он выиграл конкурс на должность председателя Одесской областной государственной администрации после отставки Михеила Саакашвили в ноябре того же года.

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