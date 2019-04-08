Уволенный президентом глава Одесской ОГА отказался покидать пост


Президент Украины Петр Порошенко своим указом отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской облгосадминистрации, но губернатор покидать свой пост отказался, ссылаясь на полномочия президента.

«На сайте президента Украины появился указ о моем отстранении от должности. Очень странный документ, который по моему убеждению и по убеждению всех юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины. Он вышел за полномочия президента, записанные в Конституции», - сказал он.

Максим Степанов настаивает, что Порошенко может его уволить с должности только по представлению Кабинета министров. По словам Степанова, 5 апреля во время встречи с президентом ему предложили написать заявление на увольнение, но он отказался.

«Мне было предложение написать заявление, я отказался, потому что у меня не существует собственного желания писать заявление», - сказал он. В то же время он не назвал причину своего отстранения.

6 апреля президент Петр Порошенко отстранил от должности главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Указ появился на сайте главы государства 8 апреля.

Исполнять обязанности руководителя Одесской ОГА президент другим указом назначил заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Максим Степанов занимал эту должность более чем два года - с января 2017-го. В декабре 2016 года он выиграл конкурс на должность председателя Одесской областной государственной администрации после отставки Михеила Саакашвили в ноябре того же года.