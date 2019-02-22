В Херсоне переименовали улицу в честь Гандзюк

Херсонский городской совет принял решение о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

«За» это решение проголосова.ли 38 депутатов, передает пресс-служба Херсонского горсовета.

На Лютеранской улице находятся Служба безопасности Украины и Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

Кроме того, отмечается, что решением горсовета также предусмотрено присвоение скверу на углу улиц Купеческой и Мостовой имени участника Революции достоинства и волонтера Дениса Лошкарева.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Екатерину Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.