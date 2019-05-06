В Луганске открыли пункт выдачи российских паспортов

В оккупированном Луганске с 6 мая заработал пункт приема документов для получения российского гражданства, рассказал самопровозглашенный «заместитель главы МВД ЛНР» Михаил Параскеев.

Здесь люди смогут также получить консультацию, если у них нет необходимых документов. На такие консультации уже утром 6 мая записались около 400 человек. Документы на получение российских паспортов приняты у 10 местных жителей.

Документы будут отправлять в Новошахтинск Ростовской области (Россия). Решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.

24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Предствители европейских государств и США уже осудили указ Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием в России уже второго центра выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 30 апреля в России открыли два центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированных боевиками и войсками РФ частей Донецкой и Луганской областей.