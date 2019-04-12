В Минобороны расскажут, уклонялся ли Зеленский от мобилизациию

Депутат Татьяна Черновол обратилась в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об уклонении кандидата в президенты Зеленского от мобилизации в 2014 году. В ведомстве пообещали дать ответ до конца пятницы.

"В СМИ прошла информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника. Речь идет о том, что якобы в 2014г господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника. Потому услышать официальный ответ на этот вопрос сейчас для общества чрезвычайно важно", - сказала парламентарий в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Нужно подтвердить или опровергнуть данную информацию как можно скорее. Потому я сейчас передаю этот запрос", - добавил она и передала соответствующий запрос первому заместителю министра обороны Ивану Руснаку.

При этом Черновол напомнила, что за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

В ответ Руснак заявил: "Мы сегодня постараемся Вам предоставить ответ на депутатский запрос. И всю информацию изложим в установленном порядке".

Напомним, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обсудили в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" тему проведения предвыборных дебатов, что сопровождалось определенной перепалкой между ними.