В одесский порт вошли корабли НАТО

В порт Одессы 1 апреля зашли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО.

Фрегат Королевских Военно-морских сил Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одессу после патрулирование в Черном море.

Капитаны кораблей встретятся с украинскими военными и местными политиками, а экипаж проведет экскурсии на борту кораблей. Вход свободный с 13:00 до 17:00 на фрегате «Торонто» и с 16:00 до 19:00 на судне «Санта Мария».

HMCS Toronto (FFH 333) - фрегат класса Halifax, который служит в канадских войсках с 1993 года. «Торонто» - четвертый корабль в своем классе, который называется Канадским проектом патрульных фрегатов. Максимальная длина 134,65 м. Корабль защищает суверенитет Канады в Атлантическом океане и следит за соблюдением законов страны в ее территориальных водах и исключительной экономической зоне.

Santa Maria - это 6 фрегатов, построенных компанией Bazan для ВМС Испании. Является модификацией американских фрегатов Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года. По сравнению с американским прототипом испанские корабли имеют большую ширину и больший резерв водоизмещения для будущих модификаций. Длина корабля 139 метров.