Политика

В победу Зеленского верят 28,5%украинцев, а в победу Порошенко - 25,7%

Мещерякова Ольга 27 марта, 15:10

В победу на президентских выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского украинцы верят почти на 3% больше украинцев, чем в победу действующего главы государства Петра Порошенко.

Так выглядит новый рейтинг кандидатов в президенты, составленный на основе соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 20 по 25 марта.

Согласно результатам социсследования, обнародованным в среду, наибольшую поддержку среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, получает Зеленский (24,6%), второе место занимает Порошенко (14,8%). За лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,7%, и она занимает третье место в президентской гонке.

За кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 7,9% тех, кто намерен принять участие в голосовании, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,4% и 5,3% соответственно. Другие кандидаты набирают менее 4% голосов.

Кроме того, на данный момент 16,6% избирателей еще не определились и не знают, за кого отдадут свой голос в день выборов. Этой категории респондентов был задан вопрос "Даже если сейчас Вы еще не определились со своим выбором, к кому из следующих кандидатов Вы склоняетесь больше?" Среди неопределенных люди больше всего склоняются к Зеленскому (15,4%), в Порошенко (9%), Бойко (5,7%), Тимошенко (4,8%) и Гриценко (4,5%).

В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины. Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Зеленского - 28,5%. Победу Порошенко прогнозируют 25,7% опрошенных, а Тимошенко -12,7%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

Около четверти опрошенных (24,4%) не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим Президентом Украины.

Общенациональное исследование проводилось с 20 по 25 марта 2019 года методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины (без учета оккупированных Крыма и Донбасса). Статистическая погрешность исследования +/- 2,1%

Исследование было проведено в рамках подготовки к проведению экзит-пола Центра "Социс".

ФСБ арестовала 20 крымских татар на оккупированном полуострове
27 марта
В оккупированном Симферополе утром 27 марта прошли обыски в 25 домах крымских татар. По сообщению пресс-службы ФСБ России, российские силовики задержали 20 человек. Причиной задержания называют причастность к религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ, но свободно функционирующей в Украине...
Луценко пообещал завести дело против Медведчука и Бойко
27 марта
Генеральная прокуратура откроет уголовное производство за незаконное пересечение границы кандидатом в президенты от «Оппозиционной платформы - За життя» Юрием Бойко и главой политсовета партии Виктором Медведчуком...
Омбудмсен: жизнь политзаключенного Павла Гриба в опасности
26 марта
Украинский политзаключенный Павел Гриб находится в критическом состоянии, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и хирургическая операция. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, обращаясь к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в смитуацию...
Политзаключенного Балуха держат в изоляторе в Твери
26 марта
Украинского политзаключенного Владимира Балуха держат в Следственном изоляторе №1 российского города Тверь. Об этом сообщил крымский адвокат Тарас Омельченко, передает «Крымская правозащитная группа»...
Facebook удалил почти 2000 российских страниц
26 марта
Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер...
Украинского политзаключенного Павла Гриба из-за голодовки будут держать отдельно
25 марта
Осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба переведут в отдельную камеру из-за объявленной им голодовки. «Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру...
Порошенко подает в суд на канал Коломойского
25 марта
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко подает в суд на телеканал "1+1" из-за распространения каналом лжи и дезинформации. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов...
Опрос КМИС: Зеленский выигрывает у любого соперника
25 марта
За неделю до выборов рейтинг кандидатов в президенты пророчит победу Владимиру Зеленскому независимо от того, кто станет его соперником во втором туре. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет РБК-Украина...
На границе с Россией глушат украинские каналы
22 марта
Выборы в Украине пройдут уже через неделю, а в Сумской области на границе с Россией отключили украинские телеканалы. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, передает РБК-Украина...
20-летнего Гриба приговорили к 6 годам колонии в РФ: украинец объявил голодовку
22 марта
Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии в России. После вынесения приговора Гриб объявил голодовку. Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону...
31 марта избиратели получат рекордно большие бюллетени
21 марта
На выборах президента Украины, первый тур которых пройдет 31 марта, будет рекордное количество кандидатов и рекордно длинный бюллетень. У предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» из-за этого возникли затруднения с печатью...