В России открыли уже второй центр выдачи паспортов жителям окупированных районов Донбасса

В России 30 апреля открыли уже второй центр по выдаче российских паспортов жителям оккупированных боевиками и войсками РФ частей Донецкой и Луганской областей.

Центр открыли в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области в тестовом режиме, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как заявил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов, на территории региона будут работать два подобных центра.

«Учитывая, что срок рассмотрения заявлений - до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы раньше указанного срока», - сказал он.

По словам Алзинова, первый центр в Новошахтинске уже принял 80 заявлений на получение паспортов от жителей «ЛНР».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Также, предствители европейских государств и США осудили указ Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

По данным представителей российского Министерства внутренних дел, 86% жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской области хотят получить российское гражданство.