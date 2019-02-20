В Украине чтят память Героев Небесной сотни

20 февраля в Украине вспоминают подвиг Героев Небесной сотни на Майдане в 2014 году.

Согласно указу президента Украины от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", в стране ежегодно 20 февраля - День Героев Небесной сотни.

Пять лет назад в период 18-20 февраля в центре Киева погибло наибольшее количество активистов Майдана (78 человек). Впоследствии их назвали Героями Небесной сотни (или просто Небесной сотней).

Первыми в Небесной сотни стали активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, погибшие 22 января 2014 года. В тот же день в лесу было найдено тело активиста Юрия Вербицкого.

Кроме украинцев, Героями Небесной сотни стали белорусы, армяне и грузины.

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героев Украины 104 Героям Небесной сотни. Трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани - посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.