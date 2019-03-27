Политика

Вакарчук призвал украинцев проголосовать не «по приколу»

Мещерякова Ольга 27 марта, 12:22

Известный музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти на выборы президента 31 марта и ответственно проголосовать за одного из кандидатов.

«Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее - это не прикол. Его приобретают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство - не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое. Свобода - не авантюра, она требует ответственности, а не саркастической равнодушия», - сказал он в видеообращении.

Вакарчук подчеркивает, что не следует отдавать свой голос «по приколу». Ведь изменения в стране происходят не случайно. Они требуют настойчивости.

«Победа - это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайпе. Выборы президента Украины для меня не «прикол». Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не «по приколу»!» - сказал Вакарчук.

28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах 2019 года. Он подчеркнул, что его не интересуют власть и президентская должность. Однако для него важно, чтобы в стране произошли изменения. Раньше его неоднократно вносили в рейтинги кандидатов в президенты на выборах 2019 года во время социологических опросов. Сам Вакарчук до того времени ни разу не опроверг и не подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы государства.

ФСБ арестовала 20 крымских татар на оккупированном полуострове
27 марта
В оккупированном Симферополе утром 27 марта прошли обыски в 25 домах крымских татар. По сообщению пресс-службы ФСБ России, российские силовики задержали 20 человек. Причиной задержания называют причастность к религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ, но свободно функционирующей в Украине...
Луценко пообещал завести дело против Медведчука и Бойко
27 марта
Генеральная прокуратура откроет уголовное производство за незаконное пересечение границы кандидатом в президенты от «Оппозиционной платформы - За життя» Юрием Бойко и главой политсовета партии Виктором Медведчуком...
Омбудмсен: жизнь политзаключенного Павла Гриба в опасности
26 марта
Украинский политзаключенный Павел Гриб находится в критическом состоянии, ему необходимо дополнительное медицинское обследование и хирургическая операция. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, обращаясь к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в смитуацию...
Политзаключенного Балуха держат в изоляторе в Твери
26 марта
Украинского политзаключенного Владимира Балуха держат в Следственном изоляторе №1 российского города Тверь. Об этом сообщил крымский адвокат Тарас Омельченко, передает «Крымская правозащитная группа»...
Facebook удалил почти 2000 российских страниц
26 марта
Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер...
Украинского политзаключенного Павла Гриба из-за голодовки будут держать отдельно
25 марта
Осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба переведут в отдельную камеру из-за объявленной им голодовки. «Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру...
Порошенко подает в суд на канал Коломойского
25 марта
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко подает в суд на телеканал "1+1" из-за распространения каналом лжи и дезинформации. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов...
Опрос КМИС: Зеленский выигрывает у любого соперника
25 марта
За неделю до выборов рейтинг кандидатов в президенты пророчит победу Владимиру Зеленскому независимо от того, кто станет его соперником во втором туре. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет РБК-Украина...
На границе с Россией глушат украинские каналы
22 марта
Выборы в Украине пройдут уже через неделю, а в Сумской области на границе с Россией отключили украинские телеканалы. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, передает РБК-Украина...
20-летнего Гриба приговорили к 6 годам колонии в РФ: украинец объявил голодовку
22 марта
Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии в России. После вынесения приговора Гриб объявил голодовку. Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону...
31 марта избиратели получат рекордно большие бюллетени
21 марта
На выборах президента Украины, первый тур которых пройдет 31 марта, будет рекордное количество кандидатов и рекордно длинный бюллетень. У предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» из-за этого возникли затруднения с печатью...