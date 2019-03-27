Вакарчук призвал украинцев проголосовать не «по приколу»

Известный музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти на выборы президента 31 марта и ответственно проголосовать за одного из кандидатов.

«Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее - это не прикол. Его приобретают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство - не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое. Свобода - не авантюра, она требует ответственности, а не саркастической равнодушия», - сказал он в видеообращении.

Вакарчук подчеркивает, что не следует отдавать свой голос «по приколу». Ведь изменения в стране происходят не случайно. Они требуют настойчивости.

«Победа - это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайпе. Выборы президента Украины для меня не «прикол». Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не «по приколу»!» - сказал Вакарчук.

28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах 2019 года. Он подчеркнул, что его не интересуют власть и президентская должность. Однако для него важно, чтобы в стране произошли изменения. Раньше его неоднократно вносили в рейтинги кандидатов в президенты на выборах 2019 года во время социологических опросов. Сам Вакарчук до того времени ни разу не опроверг и не подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы государства.