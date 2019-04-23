Верховная Рада выдвинула требования к Зеленскому

Несколько фракций Верховной Рады объявили свои требования к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, который побеждает действующего главу государства.

Партии «Батьківщина», «Самопоміч», «Народный фронт» и «Радикальной партии» озвучили свои заявления во время пленарного заседания парламента.

Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак требует от будущего президента «вернуть оккупированные территории и защитить страну от российской агрессии», а также продолжать курс на НАТО и ЕС.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко требует принять закон об импичменте президента и «завершить эпоху бедности». Он просит Зеленского пересмотреть решение о соглашении с Международным валютным фондом и отменить решение Кабмина о повышении тарифов на коммунальные услуги. А еще - повысить зарплаты и пенсии.

О законе об импичменте президента просят и в в партии «Батьківщина». Об этом заявил представитель фракции Андрей Кожемякин.

Глава фракции «Самопоміч» Олег Березюк просит Зеленского снять неприкосновенность с нардепов и президента. Также он требует отменить «Роттердам+».

По итогам обработки 99% электронных протоколов, за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, а действующий президент Петр Порошенко набрал 24,46% голосов.