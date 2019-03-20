Во втором туре Украина будет выбирать между Зеленским и Порошенко

За полторы недели до выборов рейтинг кандидатов в президенты Украины продолжает меняться: во второй тур выходят действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.

Таковы результаты общенационального исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" с 9 по 14 марта 2019 года.

Наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании (обязательно буду голосовать + трудно сказать, буду голосовать или нет), получил бы Владимир Зеленский (20,5%). Второе место занимает Петр Порошенко - 13,3%. За Юлию Тимошенко готовы голосовать 9,5% респондентов.

За Юрия Бойко готовы проголосовать 6,9%, за Анатолия Гриценко и Олега Ляшко - 6,2% и 4,1% соответственно. В общем, около 25,7% избирателей на данный момент еще не знают, за кого голосовать (среди тех, кто пойдет на выборы).

Согласно исследованию, наиболее вероятными победителями выборов большая часть респондентов считает Петра Порошенко (25,5%) или Владимира Зеленского (25,1%). Показатель веры в победу Юлии Тимошенко почти вдвое меньше - 12,5%. Остальные кандидаты получили очень низкие проценты по показателю "вероятный победитель выборов".

В ходе исследования было опрошено 2 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%.

Исследование проведено методом личного формализованного интервью (face-to-face) с использованием планшетов по месту жительства респондента.

Напомним, по данным соцопроса группы «Рейтинг», президентский рейтинг за две недели до выборов возглавляют три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

В начале марта, по данным соцопросов, наибольшие шансы выйти во второй тур также имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.