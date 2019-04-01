Военные на передовой проголосовали за Зеленского и Порошенко

По результатам выборов 2019, в зоне проведения операции объединенных сил лидерами первого тура, как и по всей Украине, стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко во время пресс-конференции.

«На всех участках, которые расположены в зоне разграничении и особенно специальных участках, которые были организованы для военнослужащих объединенных сил, подсчет голосов осуществлен. Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера, так же, как и по всей Украине. Поэтому все рассказы про админресурс, возможное давление на военнослужащих, безосновательны», - сказала он.

Всего в зоне ООС было 79 спецучастков для военных. Из них 65 - в Донецкой области и 14 - в Луганской.

По данным подсчета голосов на сайте ЦИК, есть часть участков, на которых лидирует Владимир Зеленский. Это, например, Мариуполь, Зайцево, Бахмут, Покровск (округа 46, 50, 57). В то же время есть округа, где поддержка больше у Петра Порошенко. Это Первомайское, Водяное, Авдеевка, Краматорск, Торецк (округа 45, 48, 49, 52).

На других специальных участках на Донбассе ситуация похожая.

По результатам обработки 70,03% протоколов Центральной избирательной комиссией Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,45% и 16,19% голосов избирателей соответственно.