Политика

Всех 24 военнопленных украинских моряков оставили под стражей еще на три месяца

Мещерякова Ольга 17 апреля, 21:04

Всем 24 украинским морякам, захваченным в Керченском проливе в ноябре прошлого года, Лефортовский суд в Москве продлил срок содержания под стражей на три месяца.

Первым суд огласил решение относительно капитана артиллерийского катера «Бердянск» Романа Мокряка, матросов «Никополя» Андрея Оприско и Сергея Цибизова, а также матроса буксира «Яны Капу» Евгения Семидоцкого. Российские следователи и обвинение просили продлить арест, ссылаясь на необходимость получения результатов экспертиз.

Защита заявила, что моряки являются военнопленными и должны быть освобождены. Сами военнослужащие на заседании не отвечали на вопросы суда, а называли только имена и звания.

Также суд оставил под стражей старшего матроса «Яны Капу» Михаила Власюка, капитана 2 ранга «Бердянска» Дениса Гриценко, старшего матроса «Никополя» Вячеслава Зинченко и офицера контрразведки СБУ Андрея Драча.

На три месяца продлили арест матросу «Бердянска» Богдану Головашу, матросу «Никополя» Сергею Попову, старшему матросу «Яны Капу» Владимиру Терещенко и мичману Андрею Шевченко.

Аналогичную меру пресечения избрали четвертой четверке моряков - старшему матросу буксира «Яны Капу» Виктору Беспальченко, старшине первого ранга «Никополя» Владиславу Костишину, радиотелеграфисту буксира Владимиру Варимезу и матросу «Яны Капу» Сергею Чулибе.

В последнюю очередь решали вопрос относительно Богдана Небылицы, Юрия Будзила, Владимира Лесного, Юрия Безъязычного, Олега Мельничука. Им тоже продлили арест на три месяца - до 24 июля.

Раненым морякам Андрею Артеменко, Андрей Ейдеру и Василию Сороке продлили содержание под стражей до 26 июля.

Утром родные военнопленных пришли в суд, чтобы поддержать моряков. Когда украинцы шли в зал заседаний, их встретили аплодисментами.

28 марта военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко поженился вместе со своей невестой Татьяной Беспальченко в апреле прямо в СИЗО в дату, назначенную еще до российского плена.

19 марта российские врачи прооперировали раненого пленного украинского моряка Василия Сороку.

12 марта посольство США в Украине обратилось к России с требованием немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права.

 

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