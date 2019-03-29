Всех задержанных крымских татар оккупанты вывезли в Ростов

Российские силовики вывезли задержанных 27-28 марта в аннексированном Крыму крымских татар на территорию РФ, заявил адвокат Эмиль Курбединов.

«Действительно, всех задержанных, 23 человека вывезли из Крыма. Мы предполагаем, что вывезли их в Ростов-на-Дону и они уже, скорее всего, там», - сказал он.

По мнению Курбединова, такие действия российской стороны призваны создать препятствия адвокатам и семьям задержанных, а также избежать появления в зале суда людей, которые хотят поддержать арестованных крымских татар.

«Как и в случае с украинскими моряками, они увидели, как много людей пришли их поддержать, как много адвокатов подключились к этому процессу, поэтому был выбран именно такой вариант противодействия», - сказал Курбединов.

29 марта в Симферополе российский суд арестовал всех крымскотатарских активистов, задержанных после серии обысков в Крыму по делу «Хизб ут-Тахрир». Они должны находиться под стражей до 15 мая.

Российские силовики 27 марта во время обысков в Крыму задержали 20 человек. Позже в Ростове-на-Дону российские силовики задержали еще троих крымских татар. Во время обысков их не было дома.