Политика

Ввоенным на передовую не подвезут урны с бюллетенями

Мещерякова Ольга 11 марта, 12:22

Военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта.

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в комментарии телеканалу UA:Донбасс.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит, будут продолжать защищать", - заявил Наев.

Позже представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Алексей Трегуб сообщил, что военные ВСУ на первой линии обороны в зоне проведения ООС смогут проголосовать на президентских выборах на ротационной основе: бойцы будут отправляться на специально созданные участки в воинских частях по очереди по соответствующему решению командиров подразделений, передает УНИАН.

«Ничего кардинально нового - военнослужащие будут голосовать, как и все граждане Украины, единственное - те, кто несут службу на первой линии обороны, на передовой, то командиры будут решать вопрос, чтобы личный состав голосовал по очереди, то есть на ротационной основе», - заявил он.

Трегуб рассказал, каким образом может проходить голосования: «кто-то до обеда несет службу, остальные голосуют на специально созданных избирательных участках в воинских частях, кто будет голосовать после обеда. В течение дня всем будет предоставлена возможность воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах».

Он отметил, что в настоящее время специальные участки находятся на стадии создания.

Ввоенным на передовую не подвезут урны с бюллетенями
11 марта
Военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в комментарии телеканалу UA:Донбасс...
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