Выборы 2019: новые правила для избирателей

Проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года украинцы смогут даже если фото в паспорте старого образца просрочено на месяц. Еще на предыдущих выборах такого права не было.

Согласно правилам ЦИК, для того, чтоб получить бюллетень на избирательном участке владельцым ID-паспортов не нужно будет предъявлять справку о регистрации - достаточно будет иметь при себе сам пластиковый документ.

"ID-карта - паспортный документ, подтверждающий личность и гражданство, поэтому никаких дополнительных документов к ней не нужно. В постановлении указано и то, что право голосовать имеют и те, кто вовремя не вклеил новое фото в паспорт (в месячный срок после исполнения 25-ти и 45-ти лет). Ранее это было запрещено", - рассказал глава Государственной миграционной службы в Тернопольской области Ярослав Давыбида.

Стоит также отметить, что фото в паспорт старого образца не вклеивают - вместо этого гражданам выдают паспорт нового образца - ID-карту.