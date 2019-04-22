Янукович поздравил Зеленского с победой

Беглый экс-президент Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины.

«Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», - говорится в обращении Януковича, опубликованном пресс-секретарем сына Януковича Юрием Кирасиром.

В своем поздравлении бывший президент в очередной раз обвинил Петра Порошенко в «политике ненависти», которую, по его мнению, он проводил все эти годы, а также пожелал Зеленскому «крепкого здоровья и успехов».

По его словам, главная задача Зеленского теперь «объединить и примирить украинский народ», а также принести стране мир.

В свою очередь в команде новоизбранного президента заявили, что обойдутся без поздравлений от Януковича.

«На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую «поддержку» от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», - сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов. Как свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки более 90% протоколов, он набирает 73,17% голосов, в то время как за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,50% избирателей.