Янукович собирается вернуться в Украину

Беглый экс-президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину своими силами и смена власти в стране на это не влияет.

«Виктор Янукович временно пребывает на территории России в связи с его политическим преследованием со стороны оппонентов. Его родина - Украина, он много раз заявлял, что его долг найти путь к прекращению войны и примирению наших граждан, над этим он активно работает. Мы, как защита, делаем все, чтобы опровергнуть незаконные, бездоказательные обвинения в его адрес, привлечь к ответственности реальных виновников трагедии на Майдане, виновных в потере нашей территории и обеспечить возможность честного процесса и дальнейшего проживания президента Виктора Януковича в Украине, на Родине», - рассказал адвокат Януковича Виталий Сердюк theБабелю.

Сердюк добавил, что защита Януковича уже собрала много доказательств против украинской власти и готов обращаться в международные организации. «Много уже сделано, еще больше предстоит сделать», - отметил он.

Напомним, беглый экс-президент Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины. В свою очередь в команде новоизбранного президента заявили, что обойдутся без поздравлений от Януковича.