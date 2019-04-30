Японский император отрекся от престола

Император Японии Акихито отрекается от престола, завершая тридцатилетнюю эпоху Хэйсэй.

После этого престол займет его сын - наследный принц Нарухито, передает NHK.

Церемония отречения от престола пройдет в Императорском дворце. От имени общественности благодарность императору выскажет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Затем Акихито в последний раз в качестве императора обратится к народу.

Церемония отречения от престола пройдет в Японии впервые за двести лет.

Акихито занял императорский престол в 55 лет после смерти своего отца. Он стал первым императором Японии, роль которого закреплена в послевоенной Конституции как «символ государства».

Напомним, в Японии объявили название эпохи правления нового императора страны - принца Нарухито, она будет называться эпохой «рейв». Эпоха «рейв» формально начнется 1 мая, когда Нарухито вступит на престол и станет 126-м императором Японии.

The Guardian напоминает, что изменение названия эпохи является важным событием в Японии, поскольку она используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.

В 2017 году 83-летний император Японии Акихито объявил, что отречется от престола, а его преемником станет его сын, кронпринц Нарухито.