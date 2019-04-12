Юрист Коломойского собирается подать в суд на «Схемы» из-за разоблачения Зеленского

Юрист Коломойского Андрей Богдан, который занимается юридическим сопровождением кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, готовит иск в суд в ответ на выход в эфир расследования программы «Схемы». В программе говорится о его поездках в Москву.

«Я назначен советником губернатора Днепропетровсткой области Игоря Коломойского весной 2014 г. Много времени провел на фронте, в том числе в самых горячих точках. На моей странице сотни фото с войны. Внесен в черный список в России. В Россию и Белоруссию не могу въехать, даже если бы хотел, вся эта информация у меня на странице в ФБ, но кого это интересует, когда надо отрабатывать...» - пишет Богдан.

Также юрист отметил, что журналисты «сознательно соврали» о его связях с Россией.

«Хочу сообщить, что журналист Максим Савчук позвонил в полпервого ночи с субботы на воскресенье. Разговор с ним, запись которого у меня есть, состоялся в воскресенье. Я объяснил ему, что ездил в Россию в апреле 2014 последний раз, в Беларусь ни разу. Соврали. Сознательно солгали. Чтобы показать связи с Россией в период предвыборной компании. Готовьтесь. В суд», - резюмировал Андрей Богдан.

На пост юриста Зеленского ответил один из авторов расследования программы Максим Савчук. Он отметил, что они обнародовали информацию, полученную от источников из системы Центральной базы данных учета иностранных граждан «Мигрант», в которой есть сведения, что начиная с 2014 года он трижды прилетал в Москву. Савчук добавил, что он не звонил Богдану в ночь с субботы на воскресенье.

«Это откровенная неправда. Сама беседа с ним состоялась в среду после обеда. Сообщение адвокат получил в среду в 00:14. Андрей Богдан написал два ответа, а потом их почему-то поудалял. Никто из редакции не общался и не звонил адвокату в полпервого ночи с субботы на воскресенье», - пишет Савчук.

11 апреля программа «Схемы» обнародовала расследование, в котором говорилось, о том, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после переезда олигарха в Израиль летом 2018-го Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив. В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

Бизнесмен Игорь Коломойский подтвердил, что юрист кандидата в президенты Владимира Зеленского Андрей Богдан является его адвокатом.