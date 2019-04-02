Зарубежные участки проголосовали за Порошенко

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с зарубежных избирательных участков. Наибольшую поддержку по результатам выборов 2019 получил Петр Порошенко, который набрал 38,93% голосов.

На втором месте идет Владимир Зеленский. В его пользу выбор сделали 26,01% украинцев. Далее в списке идет Анатолий Гриценко (10,64%), Игорь Смешко (6,62%) и Руслан Кошулинский (4,67%). Юлия Тимошенко с 4,21% заняла шестое место по результатам голосования за рубежом.

Самая большая поддержка у Порошенко - в Швейцарии (60,09% голосов). Кроме того, более 50% украинцев проголосовали за действующего президента в Австралии, Нидерландах, Норвегии, Таиланде, Ирландии, Дании, Мексике, ЮАР, Индии, Кипре, США, Великобритании и Черногории.

Владимира Зеленского больше всего поддерживают в Катаре (49,03%). Более 40% избирателей проголосовали за него в Кыргызской Республике, Латвии, Беларуси, Словакии и Туркменистане.

Лидером среди кандидатов в Эстонии и Молдове стал Юрий Бойко.

Напомним, букмекеры ставят на победу Зеленского во втором туре.