Зеленский и Порошенко договорились с НСК «Олимпийским» про дебаты

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко могут состояться 19 апреля на НСК «Олимпийском»: кандидаты заключили соглашение со стадионом об организации мероприятия.

«Сегодня утром заключено трехстороннее соглашение между «Олимпийским» и представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского об аренде стадиона на вечер 19 апреля», - сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Он добавил, что Порошенко готов участвовать в дебатах с Зеленским на стадионе 19 апреля.

По словам Медведева, за основу должен быть взят тот формат, который прописан в законе о выборах президента и инструкциях Центризбиркома. По словам Медведева, вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

Напомним, Порошенко предложил своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20.00.

Ранее Порошенко заявил, что готов прийти на дебаты, в частности на стадион, в любую дату, если она не будет нарушать законодательство.

14 апреля Порошенко организовал проведение дебатов на НСК «Олимпийский», однако Зеленский так и не появился. В штабе Зеленского назвали это митингом Порошенко и заявили, что ждут его на «Олимпийском» 19 апреля в 19:00.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.