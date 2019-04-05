Зеленский опубликовал результаты анализов не за то число

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов крови. Наркотиков лаборатория «Евролаб» не обнаружила. Однако в первом варианте документа датой сдачи анализа было указано 2 апреля. Впоследствии шоумен исправил его на 5 число.

Соответствующий документ Зеленский опубликовал в Facebook.

«В исследуемой пробе периферической крови наркотических веществ не обнаружено. Подтверждено повторным исследованием», - говорится в заключении.

Сейчас в документе указано, что материал Зеленского взяли 5 апреля, но в первом варианте было 2 апреля.

Напомним, официально в клинику «Евролаб» для сдачи анализов Зеленский приходил 5 апреля.

В истории изменений можно увидеть, что в своем посте Зеленский изменил одну фотографию.

Утром 5 апреля действующий президент Петр Порошенко сдал на НСК «Олимпийский» анализы на наличие в организме наркотических веществ и алкоголя. Врачи провели общий медицинский осмотр и взяли у него на анализ образец крови, мочи и волос. Експресс-тест не показал ни одного психоактивного вещества в его организме.

Перед этим кандидат в президенты Владимир Зеленский, который предложил пройти медосмотр перед дебатами, сдал анализ крови в частной клинике Eurolab на Соломенской улице.

Предвыборный штаб Петра Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского сдать на исследование весь необходимый биоматериал, в том числе образец волос, как это предусмотрено медицинским протоколом.