Зеленский отказывается пересдать анализы экспертам VADA

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сегодня сдавать анализы экспертам VADA (Волонтерской антидопинговой ассоциации).

Политический консультант кандидата Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский уже сдал анализы, пишет ВВС.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Господин Разумков считает, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

По его словам, господин Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

При этом Петр Порошенко готовится к дебатам 14 апреля на стадионе в 14:00 и 19 апреля в 20:00 в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Представители штаба Петра Порошенко заявили, что он сегодня придет на стадион для сдачи необходимых анализов.

По словам спикера штаба Олега Медведева, представители VADA будут ждать Владимира Зеленского с 15:00 до 18:00 в среду на территории НСК "Олимпийский".

В среду представители организации сообщили, что анализы отправят в лабораторию в Солт-Лейк-Сити (США), а результаты экспресс-теста анализов будут готовы через три дня.

VADA - неприбыльная организация, созданная в 2011 году для продвижения эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах. Согласно информации на сайте организации, она сотрудничает с WADA.

Как кандидаты сдавали первые анализы и почему Зеленский не хочет пересдать

Владимир Зеленский сдал только анализ крови тем же утром, что и Порошенко в медпункте на «Олимпийском», но в лаборатории частной клиники Eurolab. Ближе к обеду, кандидат в президенты опубликовал результаты своих анализов, но в документе изначально была указана дата 2 апреля, вместо 5. Позже он заменил документ на другой с уже актуальной датой. Психоактивных веществ в крови Зеленского лаборатория не выявила, а клиника назвала первоначальный документ с результатами анализов ошибочным и извинилась за то, что перепутала дату сдачи анализа.

После путаницы в датах штаб Порошенко призвал Зеленского сдать на исследование весь необходимый биоматериал, в том числе и образец волос, как это предусмотрено медицинским протоколом.

Как правильно сдавать анализы на наличие алкоголя и наркотических веществ

На своей странице Facebook министр здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, каким образом и в течение какого срока можно обнаруживать остатки алкоголя или наркотиков в организме человека. Она подчеркнула, что для основательного анализа необходимо специфическое оборудование. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектрометрия.

«Все остальное, например тест-полоски, что обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем... Наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. В то же время, он быстрее выводится из организма», - подчеркнула министр.

Наркотические вещества или алкоголь сохраняются в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Продолжительность хранения зависит от того, как часто человек употребляет.

«В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Но хранятся там очень долго - до 90 дней и даже больше. Волос растет со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от его длины можно определить употребление наркотиков в течение последних месяцев», - добавила Супрун.