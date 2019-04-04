Зеленский отказывается сдавать анализы на «Олимпийском»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не готов сдавать анализы в медпункта стадиона НСК «Олимпийский», потому что его контролирует государство. Шоумен позвал президента Петра Порошенко сдать анализы в лаборатории Eurolab.

Об этом журналистам заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, пишет Громадське.

По его словам, учреждения, контролируемые государством, могут быть ангажированными, поэтому Зеленский не готов сдавать анализы в медпункте «Олимпийского».

«Украина достаточно развитая страна, у нас есть много возможностей сдать анализы, а не сдавать анализы на территории "Олимпийского", глядя на то, что сегодня там происходит: колоссальное количество сотрудников Службы безопасности, какой-то дым. Это удивительно», - сказал Разумков.

Он отметил, что «при всем уважении» к «Олимпийскому», есть и независимые площадки.

«Поэтому завтра в 8 часов утра мы приглашаем нашего оппонента и журналистов в Eurolab. Это совершенно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов, что где-то кто-то подтасовал», - сказал представитель штаба Зеленского.

В то же время он добавил, что если Порошенко предложит другие независимые площадки, то команда Зеленского готова их рассмотреть.

По поводу извинений, которых требовал Зеленский от действующего главы государства, Размуков сказал: «Извинений не было, но пусть это останется на чьей-то совести, 19 апреля дебаты состоятся, если другие пункты конечно будут выполнены».

На вопрос, какая позиция будет у Зеленского, если он сдаст анализы в лаборатории Eurolab, а Порошенко - на «Олимпийском, Разумков ответил: «Мы покажем свои анализы, они точно будут незаангажированы. Когда мы говорим о независимой лаборатории, это одна история, а когда мы обсуждаем даже помещение, которое контролируется государственными органами власти, здесь есть некоторые опасения. Не совсем понятна позиция наших оппонентов».

На вопрос, признает команда шоумена результаты Порошенко, если тот сдаст анализы на стадионе «Олимпийский», Разумков ответил: «Главное, чтобы вы признали наши».

Напомним, действующий президент Петр Порошенко согласился проведение дебатов с кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским на семидесятитысячном стадионе «Олимпийский».

Ранее, комик Владимир Зеленский отказывался идти на дебаты под предлогом «отсутствия общественного запроса», но через время все же записал видеообращение с призывом встретиться на стадионе.