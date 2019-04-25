Зеленский пообещал после инаугурации изучить закон об украинском языке

Владимир Зеленский, который по результатам выборов президента станет следующим главой государства заявил, что после вступления в должность тщательно проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины.

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа будем реагировать соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», - написал Зеленский.

Он согласился с утверждением, что украинский язык - единственный государственный язык в Украине, однако есть вопросы к методам, которыми этот закон планируют воплощать.

«Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», - добавил он.

Новоизбранный президент считает, что то, что законопроект о государственном языке рассматривали во время избирательного цикла, что «сделало его заложником политической риторики». По мнению Зеленского, закон приняли без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла новый закон о функционировании украинского языка как государственного. Законопроект 5670-д поддержали 278 нардепов.