Зеленский позвал Тимошенко стать «арбитром» на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Юлию Тимошенко стать арбитром на дебатах между ним и другим кандидатом в президенты, действующим главой государства Петром Порошенко.

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении.

«Во избежание подкупа, провокаций и административного давления мы предлагаем назначить отдельного, независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?», - сказал Зеленский.

Он дал Тимошенко 24 часа в решение относительно участия в дебатах.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко согласился проведение дебатов с кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским на семидесятитысячном стадионе «Олимпийский».

Ранее, комик Владимир Зеленский отказывался идти на дебаты под предлогом «отсутствия общественного запроса», но через время все же записал видеообращение с призывом встретиться на стадионе.

Петр Порошенко ждет кандидата Владимира Зеленского в медпункте стадиона НСК «Олимпийский» для прохождения анализа на алкоголь и наркотики.

Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК «Олимпийский», потому что его контролирует государство. Комик позвал президента Петра Порошенко сдать анализы в лаборатории Eurolab.