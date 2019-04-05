Зеленский сдал анализы в частной клинике

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы в клинике Eurolab на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя.

«Я ничего не боюсь», - сказал Зеленский перед сдачей анализа крови и пожелал всем доброго утра.

По словам врача, результат анализа будет готов через три дня.

Зеленский говорит, что получит информацию на электронную почту, и пообещал ее обнародовать.

Он объяснил, что не пришел в медпункт на НСК «Олимпийский» потому, что там нет лаборатории, которая отвечала бы требованиям. Он также отрицает, что выбрал клинику Eurolab из-за того, что знаком с ее владельцем.

Накануне Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский». Кроме того, артист выдвинул требование о сдаче кандидатами анализов.

Порошенко принял вызов Зеленского принять участие в дебатах на стадионе, напомнив, что они должны происходить на базе «Суспільного» с трансляцией по всем телеканалам.

В штабе Порошенко заявили, что президент согласился сдать анализы перед дебатами и пригласил Зеленского для этой процедуры в медпункт НСК «Олимпийский» 5 апреля. В штабе действующего президента Петра Порошенко подчеркнули, что владелец медицинского центра Eurolab симпатизирует артисту Владимиру Зеленскому, поэтому анализ в этой клинике не может быть объективным.