Зеленский сменил на Facebook имя на украинское

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сменил имя в Facebook и теперь подписан на украинском. До сих пор он был в соцсети Владимиром Зеленским.

«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», - отметила пресс-секретарь Зеленского Ирина Победеносцева в комментарии Громадскому.

Она добавила, что это все же частная страница Зеленского и вскоре будет создана новая, которая будет называться «Володимир Зеленський президент України».

В пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла новый закон о функционировании украинского языка как государственного. Законопроект 5670-д поддержали 278 нардепов.

Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность тщательно проанализирует принятый парламентом закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины.