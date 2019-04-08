Политика

Зеленский собрался на стадион 19 апреля, а Порошенко ждет его там 14

Мещерякова Ольга 08 апреля, 14:35

Дебаты между Порошенко и Зеленским уже назначены не только в двух разных местах, но и на разные дни.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко пройдут на НСК «Олимпийский» 19 апреля.

Зеленский призвал свой электорат помочь ему выбрать вопросы, которые он задаст Порошенко на дебатах.

«Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментарии, вопрос которые именно вы хотите задать Порошенко», - отметил кандидат.

Накануне вечером президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает Зеленского на «Олимпийском» 14 апреля для проведения дебатов.

"14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский"), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", - сказал он в прямом эфире на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что Общественное обязательно подготовит проведение дебатов между Зеленским и Порошенко 19 апреля и пояснил, что постановлением Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов. "Там не предусмотрены свободные форматы, даже с ведущими - а просто с модератором", - сказал глава НОТУ.

Он подчеркнул, что дебаты между кандидатами в президенты Украины, согласно законодательству, должны проходить в студии НОТУ, с ее модератором и по ее правилам.

"... Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя". Точка", - написал Аласания на своей странице в соцсети Facebook.

Позднее глава НОТУ пояснил, что дебаты на НСК "Олимпийском" и 19 апреля в студии НОТУ состоятся независимо друг от друга.

Напомним, 3 апреля комик Владимир Зеленский предложил президенту Петру Порошенко провести предвыборные дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в форме видеообращения.

4 апреля действующий президент Петр Порошенко согласился на озвученные Владимиром Зеленским условия проведения дебатов, отметив, что готов дебатировать на семидесятитысячном стадионе «Олимпийский».

 

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