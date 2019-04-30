Зеленский встретился с главами УПЦ Московского и Киевского патриархатов

Победитель на выборах президента Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

Встреча состоялась в резиденции Онуфрия в Феофании. «Участники встречи обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины», - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

Зеленский и Онуфрий поздравили друг друга с Пасхой. Митрополит пожелал Зеленскому «Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу».

Ранее Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием. На встрече они обсудили вызовы, которые стоят перед страной, в частности, войну на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью, а также вопросы взаимоотношения государства и церкви.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Владимира Зеленского с официальной победой на выборах и призвал сформировать единую проукраинскую позицию.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Владимира Зеленского в выборах президента Украины.