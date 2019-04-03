Политика

Зеленский записал обращение к Порошенко: позвал на дебаты на стадионе

Мещерякова Ольга 03 апреля, 21:55

В ходе выборов 2019 комик Владимир Зеленский предложил президенту Петру Порошенко провести предвыборные дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в форме видеообращения.

«Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, «отморожусь», спрячусь. Нет, я - это не Вы в 2014 году. Я принимаю Ваш вызов», - сказал кандидат в президенты.

Он пригласил Порошенко на дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» и дал ему на ответ 24 часа. Зеленский подчеркнул, что освещать эти дебаты имеют право любые телеканалы и любые журналисты.

Кроме того, по словам Зеленского, оба кандидаты должны пройти медицинскую проверку, поскольку «стране нужен здоровый президент». «В знак уважения как минимум к трети граждан Украины Вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Коломойского, не с «ватником», не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским», - резюмировал артист.

На Facebook-странице Зеленского уже пошел обратный отсчет времени до конца срока, когда Порошенко должен дать ответ на это предложение.

Напомним, команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского у себя на Facebook выдвинула требования действующему главе государства Петру Порошенко.

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