Политика

Зеленскому ищут учителя украинского языка

Мещерякова Ольга 22 апреля, 15:44

Владимиру Зеленскому, за которого проголосовало более 70% избирателей на выборах президента Украины, ищут преподавателя украинского языка. Он должен помочь Зеленскому говорить быстрее.

«Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость. Посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком», - рассказала жена Зеленского, интервью BBC.

О себе рассказала, что впервые услышала украинский язык во втором классе от учительницы - «мы не можем ничего изменить в своем прошлом, так произошло».

«Конечно, у нас были родственники, которые говорили на суржике. Все все понимали, но погружаться в литературный украинский язык мы начали уже в школе», - отметила Елена Зеленская.

И добавила, что в штабе Зеленского уже все говорят на украинском, поскольку очень важно, чтобы «вокруг разговаривали на украинском».

По результатам обработки 90.83% электронных протоколов Центризбирком сообщил, что за Зеленского отдали свои голоса 73,17% избирателей, за Порошенко - 24,5%. Комик обгоняет действующего президента более, чем на 48%.

Порошенко уже признал победу Зеленского и поздравил своего оппонента по телефону.

Официальные результаты второго тура обнародуют до 4 мая. До 3 июня новоизбранный президент вступит в должность.

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