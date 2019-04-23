Политика

Журналисты нашли в «Зе команде» известного контрабандиста

Мещерякова Ольга 23 апреля, 18:42

По данным нового расследования команды журналистов «Bihus.Info», в команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского работает бизнесмен Илья Павлюк, которого называют «контрабандистом», дочь имеет общий бизнес с помощником депутата от «БПП» Виктором Королем, а сам он был помощником депутата Игоря Калетника.

Как стало известно из опубликованной Telegram-переписки штабистов «Зе команды», у Зеленского Павлюк отвечает за финансы и координацию работы региональных штабов.

«Павлюк - бизнесмен из Черновцов. Является владельцем четырех фирм, о чем известно из данных аналитической системы YouControl - «Садовод агро пром», ТОВ «Буковина-Спортсервис», СТОВ «Свиженька-Милк», ТОВ «Калина-Транс». Компании занимаются и разведением крупного рогатого скота, и управлением недвижимости, и грузовым транспортом. Ни одно из предприятий не имеет уголовных дел», - говорится в материале.

В то же время, по материалам СМИ известно, что в 2011 году Павлюка похитили в Киеве, а за его освобождение семья заплатила $2 миллиона.

По данным журналистов «Bihus.Info», Павлюка также называют «контрабандистом западной таможни», его работа заключалась в «решении вопросов» перевозки грузов через таможню.

Кроме того, Павлюк был помощником нардепа Игоря Калетника VI созыва Верховной Рады, который впоследствии возглавлял Государственную таможню.

Дочь Павлюка София с 16 лет владеет предприятием «Бизнес-центр «Буковинский» вместе с Валерием Чинушем. Ее бизнес-партнер на протяжении трех созывов Верховной Рады работает помощником депутата от «БПП» Виктора Короля.

Предоставлять любые комментарии журналистам Павлюк отказался: «Не врывайтесь в мою личную жизнь! Без комментариев», - сказал бизнесмен.

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