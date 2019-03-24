Арестованы 20 организаторов крупной сети наркоторговли через интернет

Правоохранители отчитались о выявлении крупной наркосети, достигающей около тысячи членов, которых подозревают в торговле наркотиками через сайты и чат боты в Телеграме.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, который назвал это "самой результативной антинаркотической операции ГПУ и СБУ".

Разветвленная организация, по словам господина Луценко, торговала наркотиками за криптовалюту. Для этого создали сеть наркокурьеров, закладщиков, криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

Во время обысков изъяли оружие, наркотики и около 10 млн долларов наличности.

Силовое подразделение организации занималось рэкетом и физическим насилием конкурентов, рассказали в ГПУ.

Членов своей организации наказывали отсечением пальцев, сообщил господин Луценко и разместил фото ладони человека без пальца.

20 организаторов наркосети арестованы с залогами в 100 млн грн, 300 млн грн, 349 млн грн, четверо арестованы без права на залог.

В Киеве и многих других городах многие дома разрисовывают граффити, чтобы прорекламировать опасные наркотические вещества. Власти Киева обещали такие надписи уничтожать.