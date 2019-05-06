Автобус с туристами в Карпатах упал в реку из-за пьяного водителя

Водитель грузовика с туристами, который упал в реку в Ивано-Франковской области, находился в состоянии алкогольного опьянения. В аварии погибли трое граждан Беларуси.

Об этом со ссылкой на результаты медицинской экспертизы сообщили в полиции области.

«47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку. Водитель - житель одного из сел Косовского района - управлял в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, он отделался синяками», - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители уточнили данные о погибших и пострадавших.

«В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще девять человек в возрасте от 21 года до 49 лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия», - сообщили правоохранители.