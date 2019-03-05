Происшествия

Двое киевских патрульных попались на взятке в почти 10 тысяч гривен

Мещерякова Ольга 05 марта, 13:46

Работники внутренней безопасности Нацполиции сначала задокументировали получение киевскими патрульными от водителя 3800 гривен, а позже арестовали их во время получения 9900 гривен.

Арестовывать коррупционеров помогала Служба безопасности Украины, сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

По данным правоохранителей, 26-летний старший лейтенант и 25-летний лейтенант патрульной полиции требовали взятки с водителей за непривлечение их к административной ответственности.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас готовится сообщение о подозрении фигурантам и избрание меры пресечения.

Новое расследование хищений в сфере обороны
05 марта
Директор государственной компании "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте...
Киевская полиция накрыла сходку воров в законе
04 марта
Полиция предотвратила сходку криминальных авторитетов в одном из ресторанов Киева, под руководством вора в законе по прозвищу Сфан. На встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады собрались криминальные авторитеты для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины, сообщили в полиции Киева...
Коррупционный скандал в оборонной сфере: опубликовано расследование
26 февраля
Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала скандальную информацию о кпупных хищениях и коррупционных сделках в оборонном кромплексе. По данным расследования, Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам...
На одном из арсеналов ВСУ пресекли попытку поджога
21 февраля
Охрана одного из военных арсеналов пресекла попытку поджога. "Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины...
Зайцева и Дронов признали вину в ДТП и получат по 10 лет
20 февраля
Елена Зайцева и Геннадий Дронов в Киевском райсуде Харькова признали свою вину в ДТП, которое произошло в октябре 2017 года, в результате чего погибли шесть человек. Зайцева признала вину по всем пунктам обвинения...
В Чернобыльской зоне отчуждения потушили пожар
18 февраля
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о ликвидации пожара травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. "Пожар в зоне отчуждения ликвидирован в 18...
В Киеве облили краской памятник воинам АТО
15 февраля
Полиция разыскивает злоумышленников, которые в пятницу облили краской памятник воинам АТО в Святошинском районе Киева. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия...
Преступник на суде не терял времени зря и украл куртку с деньгами
14 февраля
Полиция поймала рецидивиста, который на заседания суда украл куртку в Измаиле Одесской области. «Находясь в помещении суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению в ранее совершенных ним преступлениях, неоднократно судимый измаилец из служебного кабинета похитил куртку, в которой находились деньги и документы», - сообщили в пресс-службе измаильского отдела полиции в Одесской области...
В здании российского МИДа нашли тело сотрудника
14 февраля
В здании Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве обнаружили тело мужчины. Умершим оказался сотрудник МИДа, 68-летний Олег Кривов, передает радиостанция Говорит Москва...
В Киеве грузовик снес с моста снегоуборочный трактор
13 февраля
На Столичном шоссе в Киеве грузовик «МАЗ» снес с моста снегоуборочный трактор. Водителя трактора госпитализировали. Около 7.00 грузовик и трактор двигались по направлению в сторону Южного моста«МАЗ» ехал на высокой скорости, не успел затормозить и въехал в трактор «Киевавтодора», передает Информатор...
В Киеве и Одессе сотни людей вышли на митинг за деньги, но их обманули
11 февраля
В Одессе и Киеве пранкеры разыграли сотни людей, собрав их на митинги за кандидата, которого не существует. Организаторы обещали заплатить по тысяче гривен, а еще 70 гривен бонусом за каждого приведенного друга...